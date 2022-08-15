«Внутреннее море НАТО»: реальны ли угрозы закрыть Балтику для российского флота?

Роман Рейнекин. За полгода, прошедшие с момента начала СВО на Украине, радикально поменялся военно-политический расклад на Балтике, а угроза российской нацбезопасности в этом регионе из разряда гипотетических выдвинулась в реальные и первоплановые.
Роман Рейнекин. За полгода, прошедшие с момента начала СВО на Украине, радикально поменялся военно-политический расклад на Балтике, а угроза российской нацбезопасности в этом регионе из разряда гипотетических выдвинулась в реальные и первоплановые.
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