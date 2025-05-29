Американский "Золотой купол" запускает войну в космосе

AP/TASS Напоминаю открытым текстом: четыре десятилетия назад президент Соединенных Государств Америки Рейган провозгласил стратегическую оборонную инициативу (СОИ), якобы способную вполне защитить СГА от ракет с ядерными боеголовками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии