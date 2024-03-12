ФСБ: пресечены попытки нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях

РИАМО - 12 мар. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с 10 марта пресекли несколько попыток нарушения государственной границы украинскими диверсантами в Белгородской и Курской областях, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии