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ФСБ: пресечены попытки нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях

ФСБ: пресечены попытки нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях

РИАМО - 12 мар. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с 10 марта пресекли несколько попыток нарушения государственной границы украинскими диверсантами в Белгородской и Курской областях, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

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