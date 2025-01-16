Bloomberg: что потребует Путин на переговорах с Трампом по Украине

Boris Borisov

Мне кажется (убеждён ) что весь народ требует , чтобы больше никогда не было никой украины. А территории (кроме галичины ) вошли в состав Российской Федерации российскими ОБЛАСТЯМИ. Несогласных украинобольных -----в шею на польскую галичину! (для этого она и нужна ).