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Bloomberg: что потребует Путин на переговорах с Трампом по Украине

Bloomberg: что потребует Путин на переговорах с Трампом по Украине

Стало известно, что в Катаре уже какое-то время проходят переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники и пытаясь выяснить, что Москва потребует от Киева.

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Комментарии
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Boris Borisov
Мне кажется  (убеждён ) что весь народ требует , чтобы больше никогда  не было никой украины. А территории (кроме галичины ) вошли в состав Российской Федерации российскими  ОБЛАСТЯМИ. Несогласных украинобольных -----в шею на польскую галичину! (для этого она и нужна ).
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13 час.
Надежда
Путин потребует выйти нату ВОН!
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11 час.
Игорь Васиков
Только раздел бывшей украины будет гарантией безопасности России.
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8 час.

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