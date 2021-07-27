Главу челябинского ПенсФонда обвиняют во взятках на 26 млн. за контракты на охрану офисов фонда. Какие же тогда сами контракты?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыГлаву челябинского ПенсФонда обвиняют во взятках на 26 млн. за контракты на охрану офисов фонда. Какие же тогда сами контракты? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Главу челябинского ПенсФонда обвиняют во взятках на 26 млн. за контракты на охрану офисов фонда.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ТурчинИ суку силуминовую туда же ту тварь которая обещала пенсионерам ездить за границу и помогать внукам!!!Валентин ПоляковВот когда будет «нормальная» с точки зрения Силуанова «пенсионная система», тогда и поедете по заграницам, отдыхать от «пенсионного безделья»! После 70-и лет жизни и 50-и лет упорного труда! Шутка...Альбина КолесниковаВот это да! как говорят красиво жить не запретишь вор на воре сидит и вором погоняет и за чем им пенсионеры ? быстрей подохнут.Валентин ПоляковСколько вам, овцам, повторять, что «эти деньги» к вашим пенсиям отношения не имеют!Валентин ПоляковТакая «борьба с коррупцией» опасней самой «коррупции»! Для России опасней...Вячеслав 5Вы знаете хоть о чём пишите? вы тут про овец пишите.а сами вы кто?Валентин ПоляковОтвечаю. Вообще-то о чём знаю, о том и пишу! Или убеждён в том, что знаю. А вы лучше прочтите этот провокационный пасквиль и попробуйте напрячь умственные способности и дать объективную оценку его автору! Ведь эта тварь выдаёт свои лживые утверждение за народное мнение! А по-моему таких сволочей надо если не расстреливать, так на долгие годы упекать в учреждения пенитенциарной системы!Мухтар МуслиховПо мне, в век развития инф технологий, достаточно создать при ГНИ отделы по соц. страхованию и пенс накоплениям, а ПФ как коррупционный орган ликвидировать ( я пенсионер).Viktoria AbramovaСтатья правильная Коррупция везде бывает либо больше , либо меньше, но её надо хотя бы пытаться всё время давить.Вячеслав 5Это не коррупция.всё намного сложнее.с коррупцией можно бороться с тем.с чем столкнулось само государство даже названия нет.Алексей СмирновКак я думаю. пора уже расстреливать за мошенничество. Ведь сколь было слов, в том числе и от руководства страны, об отсутствии денег на пенсионеров. у людей украли 5 лет жизни на заслуженном отдыхе и ограбили на выплаты за этот срок, а оказывается, нас в очередной раз обманули. денег навалом. и распоряжаются ими как захотят.Вячеслав 5А вы попробуйте теперь выгнать из этих огромных зданий этих чиновников.не получится уже и где они потом найдут себе работу.представляете какая масса людей будут безработные.сколько бы не писали об этом ничего поделать нельзя.хотел бы я посмотреть на того человека в правительстве.который захочет это сделать? народ привык жить по закону.как скажут.не более.а тут цементация прочная.ни какой инструмент не возьмёт-разве только.но закон на страже для этого и стоит.Михаил КВообще то договоры на охрану заключаются после проведения конкурсов. Вот здесь и есть главная проблемма. Это не конккурсы- это как правило выбор кто дешевле выполнит задачу. И конкурсы выигрывают не те кто качественно работает а те кто дешевле. Я удивлен что в данном случае кто то еще и взятки давал. Очевиден факт что пенсионный фонд ни кто не контролирует и он особо не замарачивается в определении кому выполнять услугу. Здесь явно устроено все на откат. Пенсионный фонд не нужен. Это кормушка для нескольких тысяч бездельников. При нынешней электронной системе учетов функцию начислений пенсий, выплат , контроля с успехом выполнило бы дополнительное подразделение при НАЛОГОВОЙ службе. Вся база и работающих и накоплений уже у них имеется давно. не нужно быть великим математиком что бы посчитать миллиардные сэкономленные средства потраченные на бездельников. Ну а с конкурсами на услуги муниципальным и государственным предприятиям давно нужно заниматься счетной палате . И поствка лекарств, и коммунальные услуги, и охрана школ и детских садов и охрана проводимых мероприятий и затраты на городские мероприятия- феерверки ит.д Это утекают все денежки и в том числе и в откаты .Михаил КОна сотрудник ,предполагаю одного из пенсионных отделов. Не у пенсионеров воровать можно.Михаил КЭлементарно. Надо 19 сентября проголосовать за КПРФ и партии примкнувшие на голосовании к ним. Прокатить ЕДИНОРОСОВ и сменить власть. После этого появится возможность навести порядок не только в пенсионой системе.Комментировать
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