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Главу челябинского ПенсФонда обвиняют во взятках на 26 млн. за контракты на охрану офисов фонда. Какие же тогда сами контракты?

Главу челябинского ПенсФонда обвиняют во взятках на 26 млн. за контракты на охрану офисов фонда. Какие же тогда сами контракты?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Главу челябинского ПенсФонда обвиняют во взятках на 26 млн. за контракты на охрану офисов фонда.

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Александр Турчин
И суку силуминовую туда же ту тварь которая обещала пенсионерам ездить за границу и помогать внукам!!!
Валентин Поляков
Вот когда будет «нормальная» с точки зрения Силуанова «пенсионная система», тогда и поедете по заграницам, отдыхать от «пенсионного безделья»! После 70-и лет жизни и 50-и лет упорного труда! Шутка...
Альбина Колесникова
Вот это да! как говорят красиво жить не запретишь вор на воре сидит и вором погоняет и за чем им пенсионеры ? быстрей подохнут.
Валентин Поляков
Сколько вам, овцам, повторять, что «эти деньги» к вашим пенсиям отношения не имеют!
Валентин Поляков
Такая «борьба с коррупцией» опасней самой «коррупции»! Для России опасней...
Вячеслав 5
Вы знаете хоть о чём пишите? вы тут про овец пишите.а сами вы кто?
Валентин Поляков
Отвечаю. Вообще-то о чём знаю, о том и пишу! Или убеждён в том, что знаю. А вы лучше прочтите этот провокационный пасквиль и попробуйте напрячь умственные способности и дать объективную оценку его автору! Ведь эта тварь выдаёт свои лживые утверждение за народное мнение! А по-моему таких сволочей надо если не расстреливать, так на долгие годы упекать в учреждения пенитенциарной системы!
Мухтар Муслихов
По мне, в век развития инф технологий, достаточно создать при ГНИ отделы по соц. страхованию и пенс накоплениям, а ПФ как коррупционный орган ликвидировать ( я пенсионер).
Viktoria Abramova
Статья правильная Коррупция везде бывает либо больше , либо меньше, но её надо хотя бы пытаться всё время давить.
Вячеслав 5
Это не коррупция.всё намного сложнее.с коррупцией можно бороться с тем.с чем столкнулось само государство даже названия нет.
Алексей Смирнов
Как я думаю. пора уже расстреливать за мошенничество. Ведь сколь было слов, в том числе и от руководства страны, об отсутствии денег на пенсионеров. у людей украли 5 лет жизни на заслуженном отдыхе и ограбили на выплаты за этот срок, а оказывается, нас в очередной раз обманули. денег навалом. и распоряжаются ими как захотят.
Вячеслав 5
А вы попробуйте теперь выгнать из этих огромных зданий этих чиновников.не получится уже и где они потом найдут себе работу.представляете какая масса людей будут безработные.сколько бы не писали об этом ничего поделать нельзя.хотел бы я посмотреть на того человека в правительстве.который захочет это сделать? народ привык жить по закону.как скажут.не более.а тут цементация прочная.ни какой инструмент не возьмёт-разве только.но закон на страже для этого и стоит.
Михаил К
Вообще то договоры на охрану заключаются после проведения конкурсов. Вот здесь и есть главная проблемма. Это не конккурсы- это как правило выбор кто дешевле выполнит задачу. И конкурсы выигрывают не те кто качественно работает а те кто дешевле. Я удивлен что в данном случае кто то еще и взятки давал. Очевиден факт что пенсионный фонд ни кто не контролирует и он особо не замарачивается в определении кому выполнять услугу. Здесь явно устроено все на откат. Пенсионный фонд не нужен. Это кормушка для нескольких тысяч бездельников. При нынешней электронной системе учетов функцию начислений пенсий, выплат , контроля с успехом выполнило бы дополнительное подразделение при НАЛОГОВОЙ службе. Вся база и работающих и накоплений уже у них имеется давно. не нужно быть великим математиком что бы посчитать миллиардные сэкономленные средства потраченные на бездельников. Ну а с конкурсами на услуги муниципальным и государственным предприятиям давно нужно заниматься счетной палате . И поствка лекарств, и коммунальные услуги, и охрана школ и детских садов и охрана проводимых мероприятий и затраты на городские мероприятия- феерверки ит.д Это утекают все денежки и в том числе и в откаты .
Михаил К
Она сотрудник ,предполагаю одного из пенсионных отделов. Не у пенсионеров воровать можно.
Михаил К
Элементарно. Надо 19 сентября проголосовать за КПРФ и партии примкнувшие на голосовании к ним. Прокатить ЕДИНОРОСОВ и сменить власть. После этого появится возможность навести порядок не только в пенсионой системе.

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