Разбомбить 100 городов: план НАТО по нападению на СССР

После Второй мировой войны отношения между двумя сверхдержавами – СССР и США – накалились. Американцы чувствовали преимущество, так как советская сторона не располагала атомной бомбой (её разработка только велась).
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