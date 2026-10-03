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Бобан о «Милане»: «Мы привыкли к отсутствию амбиций. Это уже не «Милан». Если цели клуба сводятся только к выходу в ЛЧ, значит, все пошло не так»

Бывший полузащитник « Милана »  Звонимир Бобан поделился мнением о нынешнем состоянии клуба. «Мы привыкли к отсутствию амбиций.

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