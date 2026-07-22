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Царьград

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Минздрав Свердловской области призвал учиться для здоровья мозга

Минздрав Свердловской области призвал учиться для здоровья мозга

Получение второго образования или новой профессии в зрелом возрасте стимулирует нервные клетки и снижает риск потери памяти, заявил Олег Сердюк на пресс-конференции в "ТАСС Урал".

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