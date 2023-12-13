Старший лейтенант Симонов ударом ракеты разгромил ангар с вооружением и техникой ВСУ

Начальник расчета пусковой установки ракетного дивизиона старший лейтенант Артем Симонов в ходе наступления российских войск при помощи расчета пусковой установки уничтожил два штаба оперативно-тактических группировок украинских боевиков.
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