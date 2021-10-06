Географы создали карту Всемирного потопа

ЭксклюзивПрогрессГеографы создали карту Всемирного потопаГеографы создали карту Всемирного потопа Взгляните, как будет выглядеть Земля, после того, как на ней растают все льды.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновНе удерживать ни стремительно убегающих, ни вяло отползающих... Иногда, для того, чтобы начать новый этап жизни, или перестать лить слёзы о непроходящей горечи, нужно просто убраться в доме, заварить свежий чай, или чашечку ароматного кофе, испечь пирог, и помыть голову, в самом прямом смысле очистив её от плохих мыслей... А потом сесть в тишине и чистоте... Налить в чашку горячий чай... Отрезать щедрый ломоть пирога... С наслаждением отведать того и другого... И принять одно очень важное решение: Никогда не предавать собственную жизнь! Никогда... Чего бы там ни вышло... Как бы ни пригнуло к земле... Кто бы от нас ни ушёл... Кто бы ни обидел... А потом раз и навсегда пообещать себе быть только с теми, кто нас не ломает, и не унижает... Не ходить туда, где нам нечего делать... Не проситься в ту жизнь, в которую не позвали... Не спасать тех, кто об этом не просил... Не верить тем, кто состоит из обещаний... Ничего не ждать оттуда, откуда никогда ничего не приходило... Не удерживать ни стремительно убегающих, ни вяло отползающих... И просто не жить так, чтобы самим было стыдно за свою жизнь, в которой мы предали самих себя... Как сделаете - доешьте пирог, допейте чай, и - отправляйтесь жить по-новому. Это просто, пусть сейчас вам так и не кажется...Комментировать
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