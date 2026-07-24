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SPLETNIK

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"Сталкинг — это не смешно". Зампред Госдумы Даванков осудил VK Fest за шутку над Дорой о её сталкере

"Сталкинг — это не смешно". Зампред Госдумы Даванков осудил VK Fest за шутку над Дорой о её сталкере

Заместитель председателя Госдумы Вячеслав Даванков выступил против сталкинга и осудил VK Fest, где пошутили над певицей Дорой и её сталкером.

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