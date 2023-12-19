«Наше все, наша гордость!»: Гарик Сукачев вступился за Пугачеву

Певицу Аллу Пугачеву в последнее время активно критикуют в России — за то, что уехала из РФ, за то, что не поддержала спецоперацию на Украине и бросала резкие комментарии в адрес россиян, называя их «рабами и холопами».
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