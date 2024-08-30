В Омске возобновят работу муниципальных автобусных маршрутов 107 (МСЧ-9 — поселок Чкаловский) и 108 (Железнодорожная больница — улица Сали Катыка).
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В Омске возобновят работу муниципальных автобусных маршрутов 107 (МСЧ-9 — поселок Чкаловский) и 108 (Железнодорожная больница — улица Сали Катыка).