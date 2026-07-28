Как Пентагон ускоряет внедрение ИИ и чем опасна спешка в этой сфере

Пентагон продолжает активно внедрять искусственный интеллект в военное планирование. Ранее было известно об использовании в ходе войны против Ирана системы Maven Smart System (MSS) от Palantir, а теперь благодаря всплывшим судебным документам стало известно, что США подключили к своим военным операциям и модель Grok от Илона Маска, интегрировав ее в MSS Изображение сгенерировано ИИ В опубликованных документах, связанных с иском против энергоснабжения дата-центров xAI в Миссисипи, директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Министерства обороны США Камерон Стэнли заявил, что в первые четыре дня операции против Ирана американская армия использовала Grok для помощи в нанесении более 2 тыс.