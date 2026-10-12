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Царьград

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Лангович: «Ростов» начал уверенно выходить из обороны при Кириченко

Лангович: «Ростов» начал уверенно выходить из обороны при Кириченко

Защитник «Ростова» Андрей Лангович объяснил, что при Дмитрии Кириченко команда будет делать упор на контроль мяча и позиционные атаки с уверенным выходом из обороны, хотя полноценных сборов у нового тренера еще не было.

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