Лангович: «Ростов» начал уверенно выходить из обороны при Кириченко

Защитник «Ростова» Андрей Лангович объяснил, что при Дмитрии Кириченко команда будет делать упор на контроль мяча и позиционные атаки с уверенным выходом из обороны, хотя полноценных сборов у нового тренера еще не было.
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