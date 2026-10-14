Минск обвинил НАТО в подготовке ударов.МИД Беларуси выступил с официальным заявлением, осудив планы НАТО, которые предусматривают удары по белорусской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон перешёл "к...
- AB Эксперт Колесник ...
- Зеленский уже 3 н...
Всё это прискорбно(