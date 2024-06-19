Предрелизного теста Once Human не будет, разработчики передумали После анонса за...

Предрелизного теста Once Human не будет, разработчики передумалиПосле анонса закрытого теста монетизации без вайпа в онлайн-выживалке Once Human от студии Starry Studio геймеры обрушились с критикой на продукт и разработчиков.
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