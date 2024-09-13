Ложь о Бадаевских складах

Sergiy Che

"....развеять миф о Бадаевских складах, с которых в этот день начались бомбежки Ленинграда. Что будто бы глупые большевики, не желавшие частной собственности, складировали там всю еду, которую можно было бы распределить по частникам...." © - этот миф походу аффтырь сам для сей публикашки выдумал, потому что до того никогда его слышать не приходилось)))