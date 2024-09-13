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Ложь о Бадаевских складах

Ложь о Бадаевских складах

Кстати, сегодня не грех ещё раз развеять миф о Бадаевских складах, с которых в этот день начались бомбежки Ленинграда.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;....развеять миф о Бадаевских складах, с которых в этот день начались бомбежки Ленинграда. Что будто бы глупые большевики, не желавшие частной собственности, складировали там всю еду, которую можно было бы распределить по частникам....&quot; ©  - этот миф походу аффтырь сам для сей публикашки выдумал, потому что до того никогда его слышать не приходилось)))
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