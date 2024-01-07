Эксперт: в 2024 году инженеры будут востребованнее IT-специалистов

В 2024 году в России инженеры будут востребованнее, чем IT-специалисты, считает ассистент кафедры управления персоналом Государственного университета управления, консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова.
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