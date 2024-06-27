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Между Осиповым и Кузнецовым возник конфликт после извинений главного тренера 2Drots за инцидент с корреспондентом

«Нам было сказано, что если мы извинимся, то все пойдет нормально. Я не вижу, чтобы все пошло нормально.

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