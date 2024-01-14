Неаполитанская фриттата с тунцом

Неаполитанскую фриттату отличает присутствие спагетти в составе. Аутентичная итальянская фриттата это простое, сытное крестьянское блюдо, которое чаще всего готовится из картофеля, лука и яиц, иногда с добавлением тёртого сыра пармезан.