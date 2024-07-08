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Зеленский попался в ловушку собственной лжи: на Украине "просроченного президента" напрямую обвинили в провокации

Зеленский попался в ловушку собственной лжи: на Украине "просроченного президента" напрямую обвинили в провокации

Зеленский попал в ловушку, которую вырыл себе собственным языком REUTERS На пути в Вашингтон "просроченный" и "жалкий" псевдонедопрезидент Украины Зеленский остановился в Варшаве, где встретился и подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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