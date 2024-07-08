Зеленский попал в ловушку, которую вырыл себе собственным языком REUTERS На пути в Вашингтон "просроченный" и "жалкий" псевдонедопрезидент Украины Зеленский остановился в Варшаве, где встретился и подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
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