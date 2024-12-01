Теория обиды универсальная, или... рубль, ЦБ и... все, все, все и всё...

Я не понимпю почему до сих пор ЦБ не принадлежит России? Почему рулят экономикой дебилы:Силуанов с подругой Нае..линой? Ведь столько умных, грамотных специалистов в эконоиике, а мы всё поодолжаем наблюдать эти вражеские морды?

Диана Мальгинова

Дума может изменить закон о ЦБ, но этот вопрос даже не поднимается. Все её ругают, а что толку, придёт другой, будет тоже самое. Вот почему дума не хочет менять закон? Вопрос.