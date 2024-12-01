Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Теория обиды универсальная, или... рубль, ЦБ и... все, все, все и всё...

Теория обиды универсальная, или... рубль, ЦБ и... все, все, все и всё...

Каждый раз когда вы читаете очередное нытье про дорогие кредиты, высокую ключевую ставку, падающий рубль, который надо срочно спасать, про то, как ЦБ губит производство, вы читаете хотелки очередных нужных людей получить бесплатные деньги.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Я не понимпю  почему до сих пор ЦБ не принадлежит России? Почему рулят экономикой дебилы:Силуанов с подругой Нае..линой? Ведь столько умных, грамотных специалистов в эконоиике, а мы всё поодолжаем наблюдать эти вражеские морды?
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9 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Заказная статейка о &quot;героической борьбе ЦБ.
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Диана Мальгинова
Дума может изменить закон о ЦБ, но этот вопрос даже не поднимается. Все её ругают, а что толку, придёт другой, будет тоже самое. Вот почему дума не хочет менять закон? Вопрос.
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2 час.

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