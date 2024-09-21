Минтранс РФ не поддержал создание в стране саморегулируемого авиатакси

Министерство транспорта РФ не одобрило законопроект межфракционной рабочей группы Госдумы о выделении авиатакси в отдельный сегмент гражданской авиации и о создании саморегулируемой организации в этом секторе.
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