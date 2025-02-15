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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как сэкономить на межевании земельных участков

Россиянам рассказали, как сэкономить на межевании земельных участков

Дачникам советуют участвовать в межевании всего СНТ и не отделяться В Госдуме рассказали о том, почему нужно определить границы земельного участка перед изменениями в правилах регистрации сделок с землей.

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