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ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Еще двое участников вооруженного нападения на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году в составе бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба были задержаны сотрудниками российских спецслужб и правоохранительных органов.

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