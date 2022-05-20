ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Еще двое участников вооруженного нападения на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году в составе бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба были задержаны сотрудниками российских спецслужб и правоохранительных органов.
Еще двое участников вооруженного нападения на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году в составе бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба были задержаны сотрудниками российских спецслужб и правоохранительных органов.
Свежие комментарии