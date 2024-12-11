Глава Следственного комитета РФ взял под личный контроль ситуацию с бродячими собаками под Смоленском

К Александру Бастрыкину за помощью обратилась жительница деревни Никольское Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о непринятии мер к отлову бродячих собак в деревне Никольское Смоленской области.
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