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  • Natali
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  • Natali
    👍👍👍 Интересный материал! Спасибо!Москва реконструи...
  • Natali
    Дааа, глобальный проект, конечно! Даже представить не могу, КАК можно организовать и реализовать идею такого масштаба...Москва реконструи...

Московские прогулки, ч.28 (павильоны ВДНХ)

Московские прогулки, ч.28 (павильоны ВДНХ)

Продолжаем прогулки по ВДНХ.Первая часть была вот тут: Московские прогулки, ч.21Арка главного входа ВДНХАрка Главного входа ВДНХ — парадный вход на Выставку достижений народного хозяйства, расположенный со стороны проспекта Мира и станции метро «ВДНХ».

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