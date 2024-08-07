Московские прогулки, ч.28 (павильоны ВДНХ)

Продолжаем прогулки по ВДНХ.Первая часть была вот тут: Московские прогулки, ч.21Арка главного входа ВДНХАрка Главного входа ВДНХ — парадный вход на Выставку достижений народного хозяйства, расположенный со стороны проспекта Мира и станции метро «ВДНХ».
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