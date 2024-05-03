В Одессе собираются переименовать улицы Дерибасовскую, Ришельевскую и Пушкинскую

Замдиректора департамента культуры Одесской областной военной администрации (ОВА) Ярослава Резникова в пятницу, 3 мая, заявила, что в рамках «декоммунизации» и «деколонизации» в регионе и его центре будет переименовано три сотни улиц и переулков, – сообщают украинские СМИ.