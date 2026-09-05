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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мазепин выступит на этапе International GT Open на «Хоккенхаймринге»

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин проведет следующий уик-энд на трассе « Хоккенхаймринг », став участником этапа International GT Open.

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