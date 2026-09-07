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Царьград

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За что на Рублёвке убили вдову вице-премьера?

За что на Рублёвке убили вдову вице-премьера?

Нечасто на Рублёвке, закрытой территории с элитными домами, случается подобное. 26 августа в одном из тамошних особняков нашли тело вдовы вице-премьера Дагестана, Анны Камневой.

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