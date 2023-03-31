Вероятная причина «сдачи» Сахалина во время русско-японской войны 1904-1905 годов

По поводу русско-японской войны уже было сказано и написано довольно много. При этом особняком стоит тема Сахалина, вызывающая немало споров среди историков и других экспертов.
Популярные статьи
- Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль
- Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя
- Депутаты третьей по величине партии в австрийском парламенте покинули зал во время видеообращения Зеленского
Свежие комментарии