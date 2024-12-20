РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    напускали братьевВзрыв произошел в...
  • Константин Самарин
    Что ни депутат, то миллионер со своим бизнесом. Хотя, согласно Закона, депутатам запрещено вести бизнес. Но...  Модно...Суд по делу депут...
  • Константин Самарин
    Хм.... "Храм Сатаны" зародился в США в 2013-м... Через несколько лет его адепты появились и в России. И что, порядка ..."Храм сатаны"* вн...

Bild: Шольц прибудет 21 декабря в Магдебург, где произошел теракт

Bild: Шольц прибудет 21 декабря в Магдебург, где произошел теракт

Global Look Press / IMAGO / snapshot-photography / T.See Немецкий канцлер Олаф Шольц и глава МВД Германии Нэнси Фейзер прибудут 21 декабря в Магдебург, где произошел теракт, при котором машина наехала на толпу граждан на рождественском рынке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх