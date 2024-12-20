Bild: Шольц прибудет 21 декабря в Магдебург, где произошел теракт

Global Look Press / IMAGO / snapshot-photography / T.See Немецкий канцлер Олаф Шольц и глава МВД Германии Нэнси Фейзер прибудут 21 декабря в Магдебург, где произошел теракт, при котором машина наехала на толпу граждан на рождественском рынке.