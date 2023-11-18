Новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали "Сталинградом"

РИА Новости / Павел Львов Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград". Предложение о присвоении судну именно такого имени было поддержано президентом России Владимиром Путиным, рассказали в правительстве Волгоградской области.
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