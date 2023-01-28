Кубок Америки-2024 пройдет в США. Сыграют 16 команд, включая 6 из КОНКАКАФ

Розыгрыш Кубка Америки-2024 состоится в США. Турнир пройдет с июня по июль. В нем примут участие 10 сборных Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), а также будут приглашены 6 лучших команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
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