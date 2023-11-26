Однако здравствуйте!А вы заметили, что в нашей жизни (как в этой вашей Сети, так и за её пределами тоже) всё меньше оригинального контента и всё больше конвейера?Издательства жалуются: их и раньше заваливали потоками низкокачественной графомании, а теперь к этому подключилось использование всяких «чатовЖПТ».
Оригиналы и суррогаты
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Я редко соглашаюсь с Роджерсом, но в этот раз согласна. статьи в интернете должен писать сам автор.
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11 час.
В
Василий
Для оригинального сообщения необходимо иметь собственные мозги - но УВЫ !!!
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10 час.
Сергей Дмитриев
Без притязаний предлагаю ЗАценить самоделку. https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/108500/
Что означает жёлтая карточка?: Заметки из США
shkolazhizni
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2 час.
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