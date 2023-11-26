Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Без притязаний предлагаю ЗАценить самоделку. https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/108500/Оригиналы и сурро...
  • Михаил Гринжук
    Хватит и 2 посейдонов в калифорнийский разлом и пару ядерных кинжалов в Елонгстоун. И проблем сразу станет меньшеАмериканская “иск...
  • Василий
    Для оригинального сообщения необходимо иметь собственные мозги - но УВЫ !!!Оригиналы и сурро...

Оригиналы и суррогаты

Оригиналы и суррогаты

Однако здравствуйте!А вы заметили, что в нашей жизни (как в этой вашей Сети, так и за её пределами тоже) всё меньше оригинального контента и всё больше конвейера?Издательства жалуются: их и раньше заваливали потоками низкокачественной графомании, а теперь к этому подключилось использование всяких «чатовЖПТ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИА
Ирина Александровна
Я редко соглашаюсь с Роджерсом, но в этот раз согласна. статьи в интернете  должен писать сам автор.
Ответить
11 час.
В
Василий
Для оригинального сообщения необходимо иметь собственные мозги - но УВЫ !!!
Ответить
10 час.
Сергей Дмитриев
Без притязаний предлагаю ЗАценить самоделку. https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/108500/
Что означает жёлтая карточка?: Заметки из США
shkolazhizni
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх