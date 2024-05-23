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Zero Hedge

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EcoHealth Funding Suspension Is Pure Theater

EcoHealth Funding Suspension Is Pure Theater

EcoHealth Funding Suspension Is Pure Theater Authored by Debbie Lerman via the Brownstone Institute, Peter Daszak is the President of EcoHealth Alliance, the organization most closely associated with the potential lab leak at the Wuhan Institute of Virology (WIV) that may have started the Covid crisis.

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