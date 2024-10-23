«Барселона» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет Оkkо.
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