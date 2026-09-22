Один небольшой дрон способен обрушить китайский мегамост: результаты моделирования

Вантовый мост Дугэ через реку Бэйпаньцзян в Китае / © Getty Images Ученые из Китая смоделировали атаку беспилотника на один из крупных подвесных мостов страны, чтобы оценить уязвимость важнейших транспортных объектов перед современными тактиками ведения войны.
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