Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

Более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных, как на программном, так и аппаратном уровнях, а также минимизировать участие человека в обработке персональных данных, показали результаты опроса* ВТБ и банка «Открытие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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