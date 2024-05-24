Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

Более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных, как на программном, так и аппаратном уровнях, а также минимизировать участие человека в обработке персональных данных, показали результаты опроса* ВТБ и банка «Открытие».