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Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

Группа ВТБ: 38% россиян считают, что их персональные данные должны быть защищены всеми доступными способами

Более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры по защите пользовательских персональных данных, как на программном, так и аппаратном уровнях, а также минимизировать участие человека в обработке персональных данных, показали результаты опроса* ВТБ и банка «Открытие».

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