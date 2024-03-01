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БИБИРЕВО наш дом

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Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Это был мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет Стало известно, что за год работы Большой кольцевой линии метро гости и жители Москвы совершили более 340 млн поездок, а по будням кольцом пользуются свыше 1,3 млн человек.

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