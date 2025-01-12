«Попрошайка Европы»: Фицо поставил убийственный диагноз Зеленскому

Политический скандал между Украиной и Словакией выходит на новый уровень - премьер Роберт Фицо обрушился на главу киевского режима Владимира Зеленского, назвав его «попрошайкой и шантажистом» из-за отказа продлевать газовый контракт, который теперь ставит под удар весь Евросоюз.