Несколько дворов и медцентр затопило в Талгарском районе из-за самовольных застроек на берегу реки

25 марта из-за обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медцентра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
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