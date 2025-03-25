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Несколько дворов и медцентр затопило в Талгарском районе из-за самовольных застроек на берегу реки

Несколько дворов и медцентр затопило в Талгарском районе из-за самовольных застроек на берегу реки

25 марта из-за обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медцентра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

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