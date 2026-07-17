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Мировое обозрение

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Зеленский выбрал нового главу СНБО

Зеленский выбрал нового главу СНБО

Кадровая чехарда в Киеве — это не просто смена лиц. Это всегда сигнал. И когда Владимир Зеленский увольняет Рустема Умерова с поста секретаря СНБО и ставит на его место Игоря Клименко, стоит смотреть не на фамилии, а на контекст.

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