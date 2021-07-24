Анекдот Кузичева о Путине, Меркель и Польше произвел фурор в студии «Время покажет»

В новом выпуске аналитической программы «Время покажет» приглашенные эксперты и гости студии обсудили недавнюю сделку США и Германии по проекту «Северный поток – 2», а также не оставили без внимания резкую реакцию Варшавы на данные договоренности.
В новом выпуске аналитической программы «Время покажет» приглашенные эксперты и гости студии обсудили недавнюю сделку США и Германии по проекту «Северный поток – 2», а также не оставили без внимания резкую реакцию Варшавы на данные договоренности.
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