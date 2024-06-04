Следственный комитет начал проверку после беседы Андрея Макаревича* с пранкерами

Следователи проверяют слова певца на наличие призывов к экстремистской деятельности.Следственный комитет России проводит доследственную проверку в отношении лидера и создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с пранкерами.
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