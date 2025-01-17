Скончался режиссер и сценарист, создатель «Твин пикса» Дэвид Линч

Дэвид Линч ушел из жизни за четыре дня до юбилея, есть предположение, что он не выдержал эвакуации из горящего дома в Лос-Анджелесе Американский режиссер Дэвид Линч, чей вклад в киноискусство признан во всем мире, скончался 16 января на 79-м году жизни.