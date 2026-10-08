Фото Шрёдера дома у Путина – это особый знак Западу: Два кадра, перевернувшие повестку

Владимир Путин пригласил экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера к себе на День рождения.Утром 7 октября Владимир Путин из новостных сводок узнал о приезде Герхарда Шрёдера в Москву, где тот находился по делам компании "Глобус".