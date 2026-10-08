Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 644 подписчика

Фото Шрёдера дома у Путина – это особый знак Западу: Два кадра, перевернувшие повестку

Фото Шрёдера дома у Путина – это особый знак Западу: Два кадра, перевернувшие повестку

Владимир Путин пригласил экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера к себе на День рождения.Утром 7 октября Владимир Путин из новостных сводок узнал о приезде Герхарда Шрёдера в Москву, где тот находился по делам компании "Глобус".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым