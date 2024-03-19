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Глава Абхазии поздравил Путина с победой на выборах и выступил за сотрудничество

Президент России Владимир Путин и лидер Абхазии Аслан Бжания провели телефонный разговор, в ходе которого абхазский руководитель поздравил российского коллегу с победой на выборах и подчеркнул готовность укреплять отношения между странами.

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