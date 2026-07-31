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Глава «Крыльев» об РПЛ: «Когда бюджет меньше 3 миллиардов рублей это риск зоны вылета или стыков. Первичное для нас укрепление пула партнеров»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов рассказал, каким должен быть минимальный бюджет клуба в Альфа-Банк РПЛ.

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